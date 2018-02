Pub

Redes sociais insurgiram-se contra as declarações e recordaram que Michelle Obama usava muitos vestidos sem mangas

A ex-primeira-ministra canadiana Kim Campbell partilhou um artigo no Twitter onde defende que as jornalistas que mostram os braços nus na televisão são menos credíveis e parecem menos inteligentes. Quando os internautas criticaram a sua posição e recordaram mulheres importantes que não receiam mostrar o corpo, como a ex-primeira-dama norte-americana, Campbell afirmou que "Michelle Obama não lê as notícias".

Kim Campbell foi a primeira e até ao momento a única mulher a ser primeira-ministra do Canadá, ainda que o tenha sido por um curto espaço de tempo - entre junho e novembro de 1993 - por isso o seu tweet foi mal recebido nas redes sociais.

No 'tweet', a ex-chefe de Governo canadiana incluiu um link para um texto que sugeria que as pessoas que usam mais roupas são vistas como mais inteligentes. No comentário ao artigo, Campbell concordou com a teoria e disse que afinal estava certa por considerar "degradante" as mulheres aparecerem de braços nus na televisão.

As pessoas que comentaram os 'tweets' de Kim Campbell deram o exemplo de mulheres como Michelle Obama, que geralmente usava vestidos sem mangas. Mas nem assim a ex-primeira-ministra corrigiu os seus comentários e alegou que a ex-primeira-dama "não lê notícias".

Campbell disse que "ficou impressionada com o artigo" e voltou a afirmar que, no seu entender, "as mulheres na televisão devem apresentar uma imagem diferente dos homens".