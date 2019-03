Ex-presidente Michel Temer foi detido

O ex-presidente brasileiro, Michel Temer, foi detido esta manhã na sua casa em São Paulo, num processo relacionado com a Lava Jato no Rio de Janeiro. Será levado num avião da Polícia Federal ainda esta quinta-feira para o Rio, segundo o site G1.

Temer, de 78 anos, é o segundo ex-presidente brasileiro detido por corrupção, depois de Lula da Silva, preso em abril de 2018. O advogado Eduardo Carnelós, que defende o ex-presidente, disse ao Estadão que a detenção "é uma barbaridade".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo os jornais brasileiros o juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, também terá emitido um mandado de captura em nome do ex-ministro das Minas e Energia, Moreira Franco (ex-governador do Rio de Janeiro, o quinto que já ocupou este cargo a ser preso), e do ex-ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Segundo o jornal O Globo, o caso parte da delação do doleiro (que compra e vende dólares no mercado paralelo) Lúcio Funaro, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Ele contou às autoridades como funcionava o esquema de corrupção no Congresso.

Mas essa não é a única denúncia contra Temer, que responde num total por dez inquéritos. Outro caso é o do delator José Antunes Sobrinho, dono da Engevix (empresa de engenharia), que revelou à Polícia Federal que pagou um milhão de reais em subornos, a pedido do coronel João Baptista Lima Filho, que é amigo de Temer e também alvo de mandado de captura, ao ex-ministro com o conhecimento de Temer. A Engevix ganhou um contrato para a construção da central nuclear Angra 3.

Temer chegou à presidência a 31 de agosto de 2016, após o processo de impeachment de Dilma Rousseff, de quem foi vice-presidente. Ficou no cargo até 1 de janeiro deste ano, quando passou a pasta para Jair Bolsonaro.