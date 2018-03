Pub

"Grupos fascistas" dispararam contra um autocarro, afirmou o candidato presidencial

O antigo presidente brasileiro Lula da Silva disse na terça-feira que um autocarro da sua caravana eleitoral foi atingido por um tiro, que não causou feridos.

"A nossa caravana foi atacada por grupos fascistas. Já tinham atirado ovos e pedras e hoje dispararam um tiro contra um autocarro", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva na sua conta no Twitter.

Lula da Silva, que encerra a sua campanha no sul do país para as eleições presidenciais de outubro, foi Presidente de Brasil entre 2003 e 2010.

O antigo chefe de Estado foi condenado a 24 de janeiro, em segunda instância, a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ambos associados ao escândalo envolvendo a petrolífera estatal Petrobras.