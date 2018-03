Pub

Identificada apenas como "Miriam", a mulher relata ter sido vítima de violência doméstica por parte de um futebolista que já passou pela Ligue 1. Não revela o nome do jogador com medo de represálias

"Não eram pequenas bofetadas, mas sim socos no estômago, na cara, em todo o lado", conta uma mulher sobre o ex-companheiro, um futebolista profissional que já passou pelo campeonato francês (Ligue 1).

O relato impressionante é publicado na edição do jornal francês L'Équipe. "Miriam", nome fictício, conta como foi a vida ao lado do homem que a espancava vezes sem conta durante os dois anos que estiveram juntos. Prefere não dizer o nome do jogador com medo de represálias.

"Hoje, reconheço que podia ter morrido", admite. À publicação conta que o conheceu quando ele se deslocou a África para jogar na seleção. Mais tarde, a pedido do futebolista, foi para França e começou a viver com ele na cidade do novo clube onde jogava.

"Quando o conheci, ele era adorável. Mas assim que começamos a viver juntos, percebi que ele não era estável e era realmente muito violento", recorda.

Foi nessa altura que começaram as agressões. "Era muito ciumento e podia mudar a sua personalidade a qualquer momento", relata "Miriam", que dependia financeiramente do jogador. Ele não queria que a companheira trabalhasse. "Arranjava sempre desculpas para me bater", destaca na entrevista que concedeu ao L´Équipe.

Conta que o comportamento do jogador mudou por causa do dinheiro. "Era arrogante, não respeitava as pessoas, achava que tinha autorização para tudo". Às vezes as agressões aconteciam três vezes num mês. "Uma vez perdi os sentidos", revela.

Também foi agredida sexualmente pelo companheiro. Refere que nunca fez queixa porque estava apaixonada, por ter a esperança que ele mudasse e por querer protegê-lo. "Miriam" contava às enfermeiras que a viam no hospital que tinha nódoas negras por cair na banheira.

Recorda que o jogador podia ser muito atencioso, chegava a pedir perdão, mas no momento a seguir ficava violento.

Num dos episódios de violência doméstica num quarto de hotel, em Paris, os funcionários da unidade hoteleira chamaram a polícia. "Ele disse que não tinha sido nada, que eu tinha tido um ataque de ciúmes". Acreditaram.

"Miriam" decidiu falar do seu caso ao saber que a atual companheira do jogador está também a ser alvo de agressões físicas.

Ao L´Équipe conta que o jogador a agrediu uma vez publicamente quando a viu de malas feitas para o abandonar. "Estava grávida de quatro meses e deu-me várias bofetadas", lembra "Miriam". A polícia ainda pediu que ela testemunhasse contra o jogador, mas remeteu-se ao silêncio.

"Miriam" conta que a agressividade do ex-companheiro não era conhecida pelos treinadores, nem pelos colegas de equipa, que o viam como um homem tímido e reservado.