Ex-modelo da Playboy recupera direito de contar alegado affair com Trump

Karen McDougal, ex-modelo da Playboy, foi uma das mulheres apontadas como tendo vivido um caso com Donald Trump. No seguimento desse rumor, a manequim assinou um contrato de confidencialidade, que a impedia de falar sobre um suposto affair, do qual ficou livre esta quarta-feira.

Segundo o jornal New York Times, Karen chegou a acordo com a editora American Media Inc., a empresa que detém, entre outros títulos, o tablóide National Enquirer - cujo site da internet está entretanto desativado.

Este foi o jornal que também pagou a Dino Sajudin, porteiro que trabalhava nas Trump World Tower, de Donald Trump, que sabia sobre um alegado caso que o patrão teria vivido, no final da década de 80, com uma empregada, relação da qual teria nascido um filho. A editora pagou cerca de 25 mil euros a Dino e a história nunca chegou a sair.

O New York Times afirma que o acordo acaba com o processo de confidencialidade da ex-playmate, evitando que o presidente Trump se envolva numa luta na justiça, como está a acontecer com Stormy Daniels, atriz porno a quem a revista também teria comprado os direitos da história para garantir o seu silêncio.

No caso de McDougal, a AMI pagou-lhe 150.000 dólares (mais de 120 mil euros) em agosto de 2016 pelos direitos da história, mas nunca publicou um artigo sobre ela.

De acordo com o New York Times, o acordo alcançado quarta-feira dá à editora o direito de ganhar até $75.000 (60.500) em lucros por futuras publicações da notícia do suposto caso da modelo da Playboy, bem como sobre os direitos das fotos que tirou.

O acordo prevê que ela possa manter o pagamento inicial.

"É uma vitória total", disse Peter Stris, advogado de McDougal, ao New York Times. "Conseguimos tudo pelo que estávamos a lutar - ela saiu do contrato de exclusividade, volta a ter vida e não deve nada mais à AMI."

No processo que a ex-playmate moveu à AMI, esta acusava a editora de a enganar. Também chamava Michael Cohen, advogado pessoal de Trump e o homem que pagou a Stormy Daniels, à justiça por comportamento inapropriado.

O New York Times revela ainda que a AMI resolveu entrar em acordo com Karen McDougal, depois das buscas no escritório de Cohen terem apreendido, entre outras coisas, informações sobre a ação de McDougal.