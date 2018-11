Ex-financeiro e brexiteer: Stephen Barclay é o novo ministro do Brexit

Do caos do Brexit ao poder: a receita de Jeremy Corbyn

Stephen Barclay, um antigo diretor do departamento contra a lavagem de dinheiro do Barclays Bank e até agora secretário de Estado da Saúde, é o novo ministro do Brexit.

Barclay é a escolha de Theresa May para substituir Dominic Raab, que se demitiu após a aprovação do acordo do Brexit negociado entre Londres e Bruxelas.

Barclay votou a favor do Brexit no referendo de 2016, ou seja é um dos chamados brexiteers. Antes de assumir o cargo de secretário de Estado da Saúde, foi secretário de Estado das Finanças.

A primeira-ministra britânica também já escolheu a sucessora de Esther McVey, que se demitiu da pasta do Trabalho e das Pensões. A escolhida é Amber Rudd, que já foi ministra do Interior.

A rainha Isabel II já aprovou ambas as nomeações, segundo o gabinete de May.

Segundo um porta-voz de May, citado pela BBC, o papel de Barclay vai ser "totalmente diferente do que aquele que desempenhou Raab", devendo focar-se mais na "preparação doméstica para o Brexit" e garantir que "a legislação do Brexit passa pelo Parlamento". Segundo a mesma fonte, será May que irá pessoalmente liderar as negociações com a UE sobre a futura relação entre Londres e Bruxelas.

May nomeou ainda mais três pessoas: Stpehen Hammond irá para o lugar agora deixado vago por Barclay na secretaria de Estado da Saúde. Já John Penrose é o novo secretário de Estado para a Irlanda do Norte e Kwasi Kwarteng ficará como secretário de Estado para o Brexit.

Os titulares destas últimas duas pastas - Shailesh Vara e Suella Braverman, respetivamente - demitiram-se na quinta-feira por discordarem do acordo de Brexit.