Scotland Yard pediu informações ao público sobre o BMW que Skrypal conduzia. Mais 38 pessoas terão sido afetadas pelo agente nervoso

O ex-espião russo Sergey Skripal e a filha, Yulia Skrypal, podem ter sido expostos a um agente nervoso através do sistema de ventilação do carro. As autoridades britânicas acreditam que o químico, de origem militar, foi utilizado na forma de pó. Pai e filha foram encontrados inconscientes num banco de jardim, no início deste mês, em Salisbury, no Reino Unido.

A informação é avançada pela ABC News, que cita fontes próximas da investigação e que avança ainda que o químico utilizado "é uma substância do tempo da Guerra Fria, algo que eles [os russos] sempre afirmaram não possuir" - um derivado do agente nervoso Novichok.

Segundo as mesmas fontes, terão sido afetados pelo químico, além do ex-espião e da filha, pelo menos 38 pessoas, mas o impacto total do ataque ainda está a ser avaliado e mais vítimas poderão vir a ser identificadas.

Especialistas em guerra química do Governo dos EUA estão a trabalhar com os seus homólogos britânicos na investigação ao ataque que é visto como "uma tentativa de assassinato premeditado", ao contrário de uma tentativa de apenas adoecer Skripal com uma toxina não-letal ou de assustar outros ex-espiões russos, revelou uma das fontes à ABC News.

No entanto, as pessoas que tenham sido expostas ao agente nervosos terão sintomas mínimos em comparação com os do ex-espião e da filha.

Entretanto, a Scotland Yard publicou um vídeo de vigilância do carro da Skripal - um BMW modelo 320d com a matrícula HD09 WAO - apelando a que qualquer pessoa que tenha visto o automóvel no dia do envenenamento, 4 de março, entre em contacto com a polícia, para prestar declarações,

