Pub

A companhia transporta por ano mais de 20 milhões de pessoas, 1,6 milhões são camiões e 2,6 milhões são automóveis

O Eurotúnel, grupo que explora o túnel ferroviário no Canal da Mancha, que liga França a Inglaterra, vai passar a chamar-se a partir de hoje Getlink, segundo anunciou o grupo em comunicado.

O novo nome, "que evoca a dinâmica dos intercâmbios e dos vínculos, marca a entrada do grupo numa nova era de infraestruturas de mobilidade", é explicado na nota.

Em comunicado é referido também que a empresa integra quatro marcas comerciais: Eurotúnel, que reúne os serviços ferroviários no túnel, a Europorte, filial de transportes de mercadorias ferroviário, o ElecLink, a futura interconexão elétrica entre França e o Reino Unido, e a CIFFCO, centro de formação para profissionais do setor ferroviário.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com o grupo, a companhia transporta por ano mais de 20 milhões de pessoas, 1,6 milhões são camiões e 2,6 milhões são automóveis.

O presidente do grupo, Jacques Gounon, afirmou que com a faturação de "mais de 1.000 milhões de euros, uma margem operativa de 50%", a empresa conseguiu demonstrar a "pertinência e resiliência do seu modelo económico".