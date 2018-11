Eurostar lembra que não admite bombas ou réplicas a bordo dos seus comboios

A Eurostar emitiu um aviso aos passageiros para não levarem bombas ou réplicas a bordo dos comboios durante as comemorações do armistício da I Guerra Mundial. A empresa que gere os comboios que cruzam o Túnel da Mancha, entre França e Inglaterra, avançou com este alerta depois de, em anos anteriores, terem sido detetadas pessoas na viagem de regresso ao Reino Unido com réplicas de bombas e até com bombas desativadas. Podem ser lembranças, e muitas estão à venda em lojas de 'souvernis', mas violam as regras da Eurostar, alerta a empresa.

"Se vai viajar durante o período de comemoração, por favor, lembre-se que não pode trazer bombas reais ou réplicas, munições (completas ou parciais) ou armas a bordo - mesmo se foram compradas numa loja de recordações", apontou a Eurostar em comunicado.

Todos estes objetos serão confiscados pela segurança. A Eurostar sensibiliza ainda os passageiros que estes incidentes podem originar a necessidade de evacuar uma estação, com todos os incómodos daí decorrentes.

As bombas da I Guerra Mundial transformadas em vasos de flores tornaram-se lembranças populares na França e na Bélgica, mas têm provocado receios em termos de segurança, na medida em que os passageiros tentam levá-las a bordo dos comboios e outros transportes públicos.

As comemorações dos 100 anos do Dia do Armistício em França começaram no domingo, com o presidente Emmanuel Macron a iniciar a primeira comemoração de uma semana do país.