Pub

A belga Catherine Bolle vai assumir a liderança da agência, sediada em Haia

A agência da União Europeia (UE) responsável pela luta contra a criminalidade, a Europol, vai ser presidida pela primeira vez por uma mulher, anunciou hoje o Conselho de ministros da Administração Interna dos 28.

A belga Catherine Bolle, que dirige a polícia federal belga, vai assumir a liderança da agência, sediada em Haia, no próximo dia 01 de maio, com um mandato de quatro anos, sucedendo no cargo ao britânico Rob Wainwright.

Os ministros da Administração Interna da UE oficializaram hoje, numa reunião, a proposta de Bolle para o cargo, que tinha sido avançada em dezembro, mas falta ainda o parecer do Parlamento Europeu para a nomeação ser definitiva.