Pub

Eleição acontecerá a 4 de dezembro

A corrida à presidência do Eurogrupo conta com quatro candidatos, entre os quais Mário Centeno, anunciou hoje o Conselho da União Europeia, confirmando, mais cedo que o previsto, a lista de pretendentes à sucessão de Jeroen Dijsselbloem.

Apesar de a divulgação da lista definitiva de candidaturas à presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro ter sido agendada para sexta-feira, o Conselho publicou hoje, cerca das 15:40 de Bruxelas (14:40 de Lisboa) um comunicado a confirmar que foram quatro os ministros a apresentar candidaturas até ao prazo limite para o efeito (12:00 locais de hoje): Mário Centeno, Pierre Gramegna (Luxemburgo), Peter Kazimir (Eslováquia) e Dana Reizniece-Ozola (Letónia).

"A eleição do novo presidente terá lugar em 04 de dezembro, através de uma votação por maioria simples", indica o Conselho, acrescentando que "o vencedor será anunciado aos ministros no final da votação e apresentado na conferência de imprensa do Eurogrupo, imediatamente a seguir".