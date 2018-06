Eurodeputado do PCP vai a bordo do navio Lifeline com 234 migrantes ao largo de Malta

Pub

João Pimenta Lopes tenciona passar a noite de domingo para segunda-feira a bordo da embarcação. Nem Itália nem Malta querem autorizar o desembarque dos migrantes que foram recolhidos no final desta semana pela ONG alemã ao largo das costas da Líbia

"Perante notícias de uma crescente deterioração das condições bordo, a visita do deputado do PCP no Parlamento Europeu João Pimenta Lopes, que irá pernoitar no Lifeline, visa tomar conhecimento da situação humanitária a bordo, manifestar solidariedade dos comunistas portugueses a todas as pessoas resgatadas, denunciar a desumanidade das políticas migratórias e de asilo da União Europeia e exigir uma solução que de pronto permita o desembarque das 234 pessoas e o seu acolhimento", indicou o grupo parlamentar europeu do PCP, em comunicado à imprensa. Portugal tem 21 deputados no Parlamento Europeu, dos quais três são do PCP e estão inseridos no Grupo Confederal da Esquerda Unitária/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL).

O Lifeline, navio da ONG alemã com o mesmo nome, com bandeira holandesa, encontra-se ao largo de Malta e, até ao momento, sem autorização para desembarque na Europa. O braço de ferro entre Malta e Itália prossegue. No dia em que líderes de 16 países europeus, entre os quais os primeiros-ministros maltês e italiano, se juntam numa reunião informal, em Bruxelas, para tratar justamente do tema das migrações. O encontro é promovido pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, tendo por objetivo preparar o Conselho Europeu dos próximos dias 28 e 29.

Na semana passada, Espanha, agora liderada pelo socialista Pedro Sánchez, aceitou o desembarque em Valência de 630 migrantes que estavam a bordo da frota Aquarius, depois de os mesmos terem sido rejeitados por Itália e Malta. O novo governo italiano, composto por eurocéticos e ultranacionalistas do Movimento 5 Estrelas e da Liga, tem adotado uma posição irredutível sobre a crise migratória. Como aliás já vinham fazendo em relação à questão dos refugiados países de Leste, como por exemplo a Hungria e a Polónia.

"Esse barco não vai tocar solo italiano. As ONG que levem toda a carga de seres humanos para Gibraltar, Espanha, França ou para onde eles quiserem", disse o ministro do Interior de Itália e também líder do partido Liga, Matteo Salvini, num dos seus diretos de Facebook. Classificando os colaboradores da Lifeline como traficantes de seres humanos, Salvini sublinhou ainda: "A guarda costeira italiana escreveu-lhes para que não saíssem do sítio, que a Líbia iria tomar conta da ocorrência, mas estes desgraçados, incluindo pondo em perigo a vida dos imigrantes nos barcos, não ouviram ninguém e prosseguiram, carregando a sua quantidade de carne humana a bordo".

Esta semana, reagindo às posições e declarações de Salvini, o presidente francês comparou o populismo à lepra. "Podem vê-lo a espalhar-se, como a lepra, até em países em que pensávamos ser impossível ver isso de novo, países vizinhos", disse Emmanuel Macron, com quem este sábado almoçou Pedro Sánchez em Paris.

