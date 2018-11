Obama: "A mudança de que necessitamos não virá apenas de uma eleição"

EUA. As estrelas em ascensão na nova vaga dos democratas

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, considerou que os resultados das eleições intercalares são "um começo" e que o trabalho de todos continua. Deixou ainda o aviso: "A mudança de que necessitamos não virá apenas de uma eleição."

Obama reagiu à reconquista da maioria democrata na Câmara dos Representantes num comunicado nas redes sociais.

O antigo presidente democrata optou por ter uma participação ativa na campanha eleitoral, apesar de se ter retirado da vida política após ter deixado a Casa Branca.

"O nosso trabalho continua", declarou Obama. "A alteração de que necessitamos não virá apenas de uma eleição, mas é um início. Na noite passada, os eleitores através do país iniciaram-na".

Apesar de os democratas não terem conseguido retomar o controlo do Senado, Obama disse estar confiante que a "atenção" será concentrada na maioria que o Partido Democrata recuperou na Câmara de Representantes, para além dos cargos de governadores também garantidos pelo seu partido.

Obama felicitou a eleição de "um número recorde de mulheres e de jovens veteranos do Iraque e Afeganistão", de "jovens líderes excecionais" e de "uma vaga de candidatos provenientes de minorias".

O ex-presidente dos EUA também se congratulou com a participação "recorde" no escrutínio, e por diversas decisões dos eleitores ao nível dos estados, citando designadamente "o reforço do direito de voto". Na Florida, um milhão e meio de antigos prisioneiros que cumpriram a pena recuperaram o seu direito de voto após a aprovação dos eleitores.

"Estou confiante que seguindo em frente, vamos iniciar um regresso aos valores que esperamos ver instalados na esfera pública, honestidade, decência, compromisso, e defesa de uns e de outros enquanto americanos, não divididos pelas nossas diferenças mas unidos por crenças comuns", assinalou ainda o antigo presidente.