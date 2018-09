Rússia considera positiva cimeira de Singapura

A Rússia considerou "positiva" a histórica cimeira realizada em Singapura entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para conseguir a desnuclearização da península coreana.

"Vimos na televisão, seguimos os comentários que as duas partes fizeram. Não vimos os documentos, creio que ainda não foram publicados. Mas o simples facto de o encontro se ter realizado é positivo", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, citado pela agência Ria Novosti.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Riabkov, pronunciou-se no mesmo sentido em declarações à agência Tass, indicando que o acontecimento é "bem-vindo" dado tratar-se de "um passo importante".

Riabkov assinalou, no entanto, que "o diabo está nos detalhes", defendendo ser "necessário entender o mais específico".

Adiantou que Moscovo está disposto a apoiar do ponto de vista político e prático um acordo para a resolução da crise nuclear e para desbloquear a cooperação com Pyongyang.

O Presidente dos Estados Unidos disse hoje numa conferência de imprensa, no final da cimeira com o líder norte-coreano em Singapura, estar preparado para iniciar uma nova etapa nas relações com a Coreia do Norte e que o país asiático se comprometeu com a desnuclearização completa do seu arsenal.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo divulgou ainda um comunicado, em que avalia "positivamente" o anúncio de Donald Trump no final da cimeira do fim das manobras militares conjuntas dos Estados Unidos com a Coreia do Sul.

"O fim da ações provocadoras é uma medida essencial a favor da baixa do nível de tensão na península, criando uma atmosfera de confiança", considera.