O Presidente iraniano avisou esta segunda-feira que os Estados Unidos vão arrepender-se se violarem o acordo nuclear com o Irão e ameaçou com uma resposta do Teerão em menos de uma semana.

"Não seremos os primeiros a violar o acordo, mas eles [EUA] devem imperativamente saber que irão arrepender-se se violarem o acordo", disse Hassan Rouhani durante um discurso durante a jornada nacional da tecnologia nuclear.

As declarações de Rouhani surgem numa altura em que Washington ameaça abandonar o acordo em maio.