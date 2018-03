Pub

Donald Trump aprovou as taxas de importação para o aço e alumínio. De fora, por enquanto, ficaram apenas Canadá e México

Os EUA vão começar a aplicar tarifas às importações de aço e alumínio dentro de 15 dias, com o Canadá e o México excluídos "por agora" destes direitos aduaneiros, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca.

O anúncio foi feito pouco tempo antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, assinar os documentos relativos à aplicação de uma tarifa aduaneira de 25% às importações de aço e 10% às de alumínio.

Para já, Canadá e México ficam de fora, já que estão a decorrer negociações no âmbito do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês). O Canadá é aliás o primeiro parceiro comercial e primeiro fornecedor de aço aos EUA.

O seu argumento é o de que os produtores dos EUA precisam de ser protegidos por questões de segurança nacional.

Os países afetados pelas tarifas estão a ser convidados a negociar isenções, um a um, se conseguirem resolver a ameaça que as suas exportações colocam aos EUA.

Os documentos da taxa foram assinados perante trabalhadores da indústria, a quem Trump garantiu estar a proteger o setor e ao mesmo tempo a "mostrar grande flexibilidade com as pessoas que são nossas amigas".

Trump decidiu avançar com esta decisão contra vários avisos de muitos dos aliados dos EUA, desde logo a União Europeia, para os risos de uma guerra comercial com consequências imprevisíveis.

Os EUA são o maior importador de aço do mundo. No alumínio importam cinco vezes mais do que produzem.

Ao fim de vários dias de especulação intensa, Trump assinou, na Casa Branca, documentos controversos que marcam uma nítida viragem protecionista, 13 meses depois da sua chegada ao poder.

A decisão foi tomada no mesmo dia em que 11 países das duas margens do Oceano Pacífico ressuscitaram, no Chile, o Acordo de Comércio Livre do Pacífico (TPP, na sigla em Inglês) dado como morto há um ano depois de os EUA se terem retirado do grupo.

Segundo um dirigente do governo dos EUA, todos os países afetados podem negociar uma eventual isenção.

O anúncio destas medidas provocou uma forte controvérsia mesmo dentro do campo republicano, onde vários congressistas não partilham a opinião de Trump de que as guerras comerciais "são boas e fáceis de ganhar".

O principal conselheiro económico da Casa Branca, Gary Cohn, demitiu-se na terça-feira, precisamente por se opor a estas medidas.

Trump recorreu a um procedimento raramente utilizado da legislação comercial dos EUA: o artigo 232 que se apoia em argumentos ligados à defesa nacional para limitar a importação de produtos e bens pelos EUA.

Este artigo 232 foi utilizado nos anos 1970, durante a crise petrolífera e mais recentemente em 2001, no caso do aço.

"Vamos ser muito equitativos, vamos ser muito flexíveis", prometeu Trump algumas horas antes da assinatura, garantindo que ia encontrar um terreno de entendimento com "os verdadeiros amigos" dos EUA.

Mencionando ao mesmo tempo questões comerciais e de defesa, apontou o dedo à Alemanha. "Temos amigos e também inimigos que se aproveitam muito de nós, desde há anos, no comércio e na defesa (...). Se olharmos para a NATO, a Alemanha paga 1% e nós 4,2% de um produto interno bruto (PIB) muito mais importante. Não é justo".

Este anúncio deve provocar uma forte reação da União Europeia, que já há vários dias insiste que uma guerra comercial seria prejudicial para todos e anunciou que está a preparar medidas de retorsão.

Os europeus exportam cerca de cinco mil milhões de euros de aço e mil milhões de alumínio por ano para os EUA.

"Já é altura de os responsáveis políticos dos dois lados do Atlântico agirem de forma responsável", tinha exortado o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, especificando que o contencioso estaria na agenda da próxima cimeira europeia, em Bruxelas, em 22 e 23 de março.

Bem antes da promulgação destas taxas, a União Europeia tinha preparado uma resposta. A comissária do Comércio Externo, Cecília Malmstrom, detalhou uma lista de produtos que poderiam ser taxados, para compensar em valor o prejuízo causado à indústria europeia.

Na quinta-feira, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, surgiu na discussão, lamentando que a escalada de medidas protecionistas possa comprometer o crescimento.

Dos outros parceiros comerciais, Pequim já assegurou que vai "adotar uma resposta apropriada e necessária" perante eventuais sanções comercia norte-americanas.

"Na nossa época mundializada, os que recorrem à guerra comercial escolhem o remédio mau, apenas vão penalizar os outros e a si mesmo", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.