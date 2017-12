Pub

Ex-chefe das Forças Armadas norte-americanas afirma que Trump "escolheu destabilizar"

Os Estados Unidos "nunca estiveram tão próximos" de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, afirmou hoje o ex-chefe das Forças Armadas norte-americanas Mike Mullen, para quem o Presidente Donald Trump criou uma atmosfera "incrivelmente perigosa".

A presidência Trump "é incrivelmente destabilizadora e certamente imprevisível", declarou Mullen, que é um antigo almirante e que foi chefe das Forças Armadas do republicano George W. Bush e do democrata Barack Obama, no canal ABC.

"O Presidente escolheu claramente destabilizar [...] e criar uma grande incerteza", acrescentou o antigo militar, atualmente reformado.

"Aqueles que foram nossos amigos durante muitos anos têm dúvidas sobre a firmeza do nosso compromisso com eles" e "os nossos inimigos, aqueles que nos querem prejudicar, parecem tirar proveito dessa incerteza", sublinhou.

"Existe uma atmosfera extremamente perigosa em toda essa incerteza, sobre como tudo isso vai terminar e, em particular [...], com a Coreia do Norte", acrescentou.

"Na minha opinião, nunca estivemos tão perto de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte e na região", considerou.

"E não vejo como podemos resolver tudo isso através da via diplomática nesta fase", adiantou.

O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson disse na quarta-feira que a "pressão será mantida" na Coreia do Norte.

O regime norte-coreano acelerou nos últimos dois anos o desenvolvimento de programas banidos, aumentando os testes nucleares e balísticos.

O líder norte-coreano Kim Jong-Un proclamou, em 29 de novembro, que seu país se tornou um Estado nuclear de pleno direito depois de testar com sucesso um novo tipo de míssil que ele acredita que pode atacar os Estados Unidos em qualquer lugar.