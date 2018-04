Pub

Segundo o diário sul-coreano Dong-a Ilbo, a Administração Trump estará a ponderar incentivos diplomáticos em troca do compromisso de desnuclearização da Coreia do Norte numa cimeira prevista entre o presidente americano e Kim Jong-un.

Kim Jong-un tem admitido uma desnuclearização "progressiva e sincronizada", mas a Casa Branca exige uma desnuclearização "incondicional" da Coreia do Norte. Perante os esforços registados nesse sentido nos contactos de alto nível entre os dois países, o diário sul-coreano Dong-a Ilbo garante que os EUA estarão a estudar um conjunto de incentivos diplomáticos caso a próxima cimeira entre os dois países seja um sucesso. Um deles incluirá a abertura de uma embaixada americana em Pyongyang.

Citando múltiplas fontes no governo sul-coreano, o diário, criado em 1920 e com uma circulação de 1,2 milhões, Washington estará a considerar uma "normalização parcial" das relações com Pyongyang dentro de um ano após a cimeira entre Trump e Kim.

Além da abertura de representações diplomáticas em Pyongyang, os EUA estarão a estudar o envio de ajuda humanitária para a Coreia do Norte. Mas, garante o mesmo jornal, a hipótese de um apoio económico, que passaria pelo levantamento das sanções impostas aos norte-coreanos, estará para já fora de questão.

Na segunda-feira, Kim referiu-se pela primeira vez ao possível encontro com Trump, cuja data exata e o local ainda não foram anunciados. Com dia marcado está uma cimeira entre as duas Coreias, prevista para 27 de abril.

Depois de uma troca de palavras acesa entre Trump e Kim, com ameaças dos dois lados, o mundo chegou a temer um conflito. Mas os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul em fevereiro revelaram ser um ponto de viragem. Sob a égide do presidente sul-coreano Moon Jae-in, as duas Coreias aproximaram-se e até desfilaram na cerimónia de abertura sob uma bandeira comum.

Em março, surgiu a notícia de que o presidente americano Donald Trump teria aceitado um convite de Kim para se encontrarem em maio.