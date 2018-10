EUA. Embaixada pede desculpas por envio de convite com gato de pijama a comer biscoitos

Um erro de estagiário, durante testes na plataforma digital do boletim informativo do Departamento de Estado dos EUA, levou ao envio do convite para uma reunião inexistente e ilustrado com um gato de pijama a comer biscoitos.

A descoberta do lapso levou a embaixada dos EUA na Austrália a pedir desculpas, com um dos conselheiros a recorrer ao humor para explicar o caso: "Desculpem desapontar quem esperava participar nesta festa com o 'gato de pijama', mas esse evento está fora da nossa área de especialização."

Gavin Sundwall adiantou ter-se tratado de "um erro" cometido por um dos "novos funcionários" que testava a plataforma digital de envio por email do boletim informativo do Departamento de Estado.

Segundo o jornal britânico The Guardian, desconhece-se para quantos destinatários foi enviado o referido email do Departamento de Estado.