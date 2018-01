Pub

Funcionários norte-americanos naquele país sofreram sintomas semelhantes entre novembro de 2016 e agosto de 2017

Os Estados Unidos afirmaram hoje que 19 turistas do país em Cuba registaram desde setembro os mesmos sintomas que os funcionários vítimas dos alegados ataques na ilha entre novembro de 2016 e agosto de 2017.

"Desde 29 de setembro, 19 cidadãos norte-americanos reportaram sofrer sintomas semelhantes aos que figuram no alerta de viagem que emitimos nesse dia com a pedido de não visitar a ilha", disse à agência Efe uma porta-voz do Departamento de Estado.

Esta notícia chega num momento muito complicado na relação entre Cuba e os Estados Unidos, porque o Governo de Donald Trump acusa Havana de saber quem perpetrou os alegados ataques contra os seus funcionários na ilha, entre novembro de 2016 e agosto de 2017, e de não dizer, além de não os ter protegido adequadamente.

Durante meses, Washington classificou os ataques de "sónicos", mas numa audiência no Senado a 09 de janeiro o Departamento de Estado admitiu pela primeira vez que não tem a certeza de se tratar de agressões acústicas.

Uma porta-voz dos Negócios Estrangeiros explicou na segunda-feira que não está "em posição de avaliar clinicamente, nem proporcionar conselhos médicos individuais", mas aconselhou quem esteja preocupado a que se informe e procure "aconselhamento médico".

Por razões "de privacidade", o Governo norte-americano não revelará onde poderão ter sofrido os alegados ataques os turistas que apresentam sintomas, nem as cidades que visitaram.

Apesar de Cuba não ter encontrado provas dos ataques e de negar saber algo a este respeito, os Estados Unidos deixaram a Embaixada em Havana em mínimos, em setembro passado, devido a esta crise, e expulsou de Washington 17 funcionários da delegação cubana.