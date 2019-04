EUA colocam Guardas da Revolução na lista de organizações terroristas

Os EUA colocaram os Guardas da Revolução iranianos na lista de organização terroristas estrangeiras, numa decisão inédita, anunciou esta segunda-feira o presidente norte-americano, Donald Trump.

Pela primeira vez, "uma organização governamental de um país fará parte da lista oficial de entidades terroristas dos EUA", anunciou hoje Donald Trump, em comunicado, referindo-se à inclusão dos Guardas da Revolução, uma divisão especial das Forças Armadas do Irão, criada após a revolução iraniana de 1979 para obedecer apenas ao guia supremo e proteger o regime.

Com esta decisão, os EUA reconhecem que "o Irão não é apenas um Estado patrocinador do terrorismo, mas (...) participa, financia e promove o terrorismo".

A designação de "organização terrorista" implica a aplicação de sanções, acrescentando a medidas punitivas que os EUA já tinham aplicado ao Irão, como o congelamento de ativos bancários e a proibição de empresas fazerem negócio com organizações iranianas.

Hoje mesmo, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu a todas "as empresas e bancos do mundo" para cortarem ligações financeiras com os Guardas da Revolução.

Em final de 2018, os EUA já tinham incluído restrições na venda de petróleo, no pacote de sanções ao Irão.

Reação do Irão

Antecipando a decisão de incluir os Guardas da Revolução na lista de grupos terroristas, a própria força militar e o Parlamento iranianos avisaram, no domingo, os EUA de que adotariam represálias.

"Se os norte-americanos fizerem uma jogada tão estúpida e puserem em perigo a nossa segurança nacional, aplicaremos medidas recíprocas", sublinhou o comandante dos Guardas da Revolução, Mohamad Ali Yafari.

O general garantiu que, se os EUA declarassem os Guardas da Revolução como grupo terrorista, o Exército e as forças de segurança norte-americanas não teriam paz no Médio Oriente, segundo a televisão estatal iraniana.

Por seu lado, o Parlamento iraniano anunciara horas antes que tinha elaborado um projeto de lei para colocar o Exército norte-americano na lista de grupos terroristas, como "medida de reciprocidade".

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, pediu ao presidente do país, Hassan Rohani, para classificar as forças norte-americanas que operam no Médio Oriente, na Ásia Central e no Corno de África como "terroristas".

Israel agradece

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou hoje a decisão dos Estados Unidos de colocarem os Guardas da Revolução na lista de organizações terroristas estrangeiras.

"Obrigado, meu caro amigo, Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter decidido colocar os Guardas da Revolução na lista de organizações terroristas. Obrigado por responder positivamente a outro dos meus pedidos, que atende aos interesses do nosso país e dos países da região", escreveu Benjamin Netanyahu na sua conta da rede social Twitter.