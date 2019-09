EUA: Adolescente de 14 anos mata a tiro cinco membros da família

O adolescente, num telefonema para a polícia, "admitiu que atirou sobre os cinco membros da sua família em casa", de acordo com uma mensagem publicada no Twitter pelo gabinete do xerife do Condado de Limestone, na fronteira com o Tennessee, ao sul de Nashville.

Numa nota recente publicada no Twitter, a polícia confirmou que a arma já foi encontrada, depois de o adolescente ter ajudado os investigadores a localizar a arma que disse "ter atirado por ali perto".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia informou, inicialmente, que três pessoas haviam morrido no local e outras duas foram levadas para o hospital em estado crítico. Os dois últimos acabaram por morrer horas depois, devido à gravidade dos seus ferimentos.

O incidente ocorreu numa habitação da Ridge Road na pequena localidade de Elkmont, de acordo com a polícia.