Secretário de estado norte-americano fez questão de frisar que a disposição de Trump para falar com Kim deve ser vista apenas como tal: disposição para falar.

A abertura do líder norte-coreano para conversações sobre o programa nuclear causou "alguma surpresa" nos Estados Unidos e levou o Presidente norte-americano, Donald Trump, a aceitar encontrar-se com Kim Jon-Un, admitiu hoje o chefe da diplomacia norte-americana.

"O que mudou foi a postura dele [Kim] e de uma maneira bastante radical. Muito honestamente, causou-nos alguma surpresa", disse Rex Tillerson à imprensa.

Na sequência de contactos entre as duas Coreias, Donald Trump aceitou a proposta do líder da Coreia do Norte para um encontro, que pode realizar-se até ao final de maio, segundo anunciou na quinta-feira em Washington o enviado especial da Coreia do Sul a Pyongyang, Chung Eui-yong.

"A decisão foi tomada pelo próprio Presidente", disse Tillerson, que falava aos jornalistas durante uma visita ao Djibouti. Segundo o secretário de Estado, Trump estava "há algum tempo" disposto a encontrar-se com Kim e, na quinta-feira, decidiu que "é o momento".

"Penso que é o relatório mais positivo que recebemos, não apenas sobre a vontade de Kim Jong-Un, mas sobre a sua vontade concreta de conversar", acrescentou, referindo-se ao relato feito em Washington por diplomatas sul-coreanos sobre os contactos com responsáveis norte-coreanos.

Tillerson fez questão de distinguir "conversações" de "negociações", para frisar que a disposição de Trump para falar com Kim deve ser vista apenas como tal: disposição para falar.

Na sequência da reaproximação iniciada com os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, o conselheiro para a segurança da presidência sul-coreana, Chung Eui-yong, reuniu-se na segunda-feira com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Nessa reunião, a Coreia do Norte manifestou "vontade de desnuclearizar a península coreana e disse claramente que não existe nenhuma razão para ter armas nucleares se as ameaças militares contra o Norte desaparecerem e se a segurança do seu regime estiver garantida", relatou Chung depois de regressar a Seul.

Trump diz que sanções se mantêm

O Presidente dos Estados Unidos afirmou entretanto que "estão a ser feitos grandes progressos" em relação ao processo de desnuclearização da Coreia do Norte, confirmando ainda que está a ser planeada uma reunião entre os dois homólogos.

"Kim Jong Un [Presidente da Coreia do Norte] falou sobre a desnuclearização (...) não apenas sobre uma suspensão", escreveu o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua conta oficial da plataforma de mensagens Twitter.

Donald Trump afirmou ainda que "estão a ser feitos grandes progressos, mas as sanções permanecerão até se chegar a um acordo. A reunião está a ser planeada!" e rejubilou-se pelo facto de ultimamente não terem sido "feitos testes de mísseis pela Coreia do Norte".

União Europeia aplaude

A União Europeia saudou hoje o anúncio de um encontro entre o Presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, considerando que se trata de mais um "desenvolvimento positivo".

"Saudamos os recentes desenvolvimentos positivos relativamente à situação na península coreana. Mais especificamente, estamos encorajados pelo anúncio de uma cimeira entre o Presidente da Coreia do Sul Moon (Jae-in) e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em abril", declarou a porta-voz da chefe de diplomacia da UE.

"Acreditamos que a disponibilidade do Presidente Trump em aceitar o convite de Kim Jong-un para um encontro em maio também representa um desenvolvimento positivo, e aguardamos com grande expetativa o resultado dessas cimeiras", acrescentou.

Maja Kocijancic disse ainda que se se confirmarem as notícias de que a Coreia do Norte se comprometeu a abster-se de realizar testes com armas nucleares enquanto decorrerem as negociações, "isso pode criar as condições necessárias para uma solução negociada", lembrando que o grande objetivo da UE continua a ser "a desnuclearização da península coreana completa, verificável e irreversível".

Japão diz que sanções deram frutos

O primeiro-ministro japonês afirmou que as sanções à Coreia do Norte foram preponderantes para a decisão de Pyongyang em dialogar com os Estados Unidos para suspender os seus programas nucleares.

"Agrada-me a mudança da Coreia do Norte em querer realizar uma reunião para discutir a desnuclearização, que é o resultado da alta pressão feita pelo Japão, Estados Unidos, na Coreia do Sul e pelos restantes membros da comunidade internacional", declarou o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe após uma conversa telefónica com o presidente dos EUA,em que este informou o primeiro-ministro japonês sobre a possibilidade da Coreia do Norte de suspender o seu programa nuclear de forma a iniciar negociações com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro japonês anunciou que viajará para os Estados Unidos em abril para se encontrar com Trump de forma a analisarem os contactos.

Shinzo Abe enfatizou que concorda "totalmente" com a forma como Donald Trump tem vindo a lidar com o problema norte-coreano.

China saúda encontro

O governo da República Popular da China também saudou o anúncio da reunião.

"Saudamos os sinais positivos dados pelos Estados Unidos e pela Coreia do Norte no sentido de um diálogo direto", disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shuang, numa conferência de imprensa semanal, em Pequim.

"O próximo passo é a manutenção deste momento positivo, alcançar sinergias para o trabalho conjunto no sentido de restaurar a paz e a estabilidade na península da Coreia", acrescentou.