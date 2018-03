| EPA/DEJI YAKE BEST

Pub

Algumas das raparigas raptadas na Nigéria no mês passado pelo grupo Boko Haram já regressaram a casa. O número exato das jovens libertadas ainda não é conhecido

Algumas das estudantes que foram raptadas em fevereiro na cidade nigeriana de Dapchi pelo grupo islâmico Boko Haram já regressaram a casa. A notícia está a ser avançada pela Reuters, que cita duas testemunhas e um oficial militar.

De acordo com a informação recolhida é possível que tenham sido militantes do Boko Haram a libertar um grupo de meninas.

De acordo com a BBC, as circunstâncias do regresso das estudantes às suas casas ainda não são claras, mas há a informação que cinco meninas morreram.

O número preciso de estudantes libertadas não é conhecido.

Em fevereiro, o grupo islamista efetuou um ataque no Estado de Yobe, semelhante ao conduzido em abril de 2014 a outra instituição feminina, fazendo recordar o sequestro de mais de 200 raparigas, também pelo Boko Haram, na cidade de Chibok, no vizinho Estado de Borno.

Dias depois do ataque, a Nigéria anunciava que tinha encontrado algumas das 111 meninas desaparecidas na vila de Dapchi e que estavam em segurança.

No momento do ataque, estavam presentes 889 estudantes, avançou a agência noticiosa AP.

Os atacantes saquearam a escola e levaram comida antes de fugir da cidade, escreve a agência EFE.

O Boko Haram, cujo nome significa "a educação ocidental é pecado", luta pela imposição de um Estado islâmico na Nigéria, um país predominantemente muçulmano no norte e maioritariamente cristão no sul.

Desde o espoletar da atividade da organização na região, em 2009, mais de 20.000 pessoas morreram.

As Nações Unidas apontam que cerca de 1,6 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, com 4,7 milhões a precisar urgentemente de assistência alimentar.