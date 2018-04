Pub

Salman Khan foi condenado por caçar espécie de antílope em vias de extinção. Não é a primeira vez que o ator tem problemas com a justiça. Foi considerado culpado num caso de atropelamento e fuga, mas interpôs recurso e foi absolvido

É uma das maiores estrelas de Bollywood e uma das mais polémicas. Salman Khan, de 52 anos, foi condenado esta quinta-feira por caça furtiva a uma espécie de antílope em vias de extinção. O ator enfrenta agora uma pena de prisão de cinco anos.

O tribunal condenou Salman Khan por matar dois antílopes de uma espécie ameaçada, cuja caça está proibida pela lei de proteção à vida selvagem na Índia. O caso ocorreu em 1998, durante as filmagens de "Hum Saath Saath Hain", na cidade de Kankani, em Jodhpur, no Estado de Rajastão.

20 anos depois, a justiça considerou que a estrela de Bollywood e outros quatro atores, que estavam com ele no interior de um carro, fugiram do local e foram vistos a abandonar as carcaças dos animais.

Os atores que estavam com Salman Khan acabaram por ser absolvidos por falta de provas.

De acordo com a imprensa indiana, o relato de uma testemunha e exames de ADN incriminaram o ator que hoje foi condenado por um tribunal em Jodhpur. Além da pena de prisão, a estrela de Bollywood terá de pagar uma multa de 10 mil rupias (cerca 154 euros) pelo crime.

A defesa de Khan deverá agora apresentar recurso da decisão. Mas até lá, deverá manter-se na prisão, de acordo com as notícias divulgadas pelos meios de comunicação na Índia.

Esta não é a primeira vez que o ator indiano tem problemas com a justiça. Aliás, esta é a quarta vez que enfrenta os tribunais por caça furtiva. Foi absolvido em três casos.

Em 2006, um tribunal de primeira instância condenou-o em dois casos de caça furtiva e condenou-o a cinco anos de prisão. No ano seguinte, após recurso, a justiça indiana suspendeu a sentença e acabou por absolvê-lo em 2016. A acusação contestou a absolvição, que estava pendente no Supremo Tribunal.

Salman Khan também já foi condenado a cinco anos de prisão por atropelamento e fuga. Interpôs recurso e foi absolvido em 2015. O caso envolveu um SUV que atropelou um grupo de sem-abrigo, nos subúrbios de Bombaim, em 2002. Uma das pessoas morreu. Na altura suspeitou-se que o ator ia ao volante do veículo e que estaria a conduzir sob o efeito de álcool.

