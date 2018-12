Papa Francisco está "preocupado com a homossexualidade no clero"

De acordo com a agência de notícias AP, que cita o jornal italiano Corriere della Sera, o papa Francisco diz estar "preocupado" com a homossexualidade no clero, segundo excertos de um livro que será publicado brevemente, e no qual é citado a dizer que "nas nossas sociedades até parece que a homossexualidade está na moda".

No mesmo dia, a agência de notícias italiana ANSA disse que, neste livro, o papa afirma que é "um erro" o argumento de que ter gays em conventos "não é assim tão grave", e acrescenta: "Não há lugar para esse tipo de afeição" entre os clérigos.

Na entrevista, o papa Francisco diz ainda que os homossexuais não deviam poder ser padres ou juntar-se a outras ordens religiosas, mesmo quando vivem ao serviço da igreja, da comunidade cristã e das "pessoas de Deus".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os ensinamentos da religião católica defendem que a atividade homossexual é um pecado.