Este país vai mudar de nome

O rei da Suazilândia, Mswati III, surpreendeu ao anunciar que pretende mudar o nome do país para... reino de eSwatini, denominação pela qual trata a nação há alguns anos. Por exemplo, este foi o nome que o rei usou quando se dirigiu à assembleia geral da ONU em 2017 e à abertura do parlamento do país em 2014.

Agora a mudança de nome torna-se oficial. O anuncio foi feito durante as celebrações do Jubileu de Ouro pelo 50º aniversário da independência da Suazilândia. A festa comemora também os cinquenta anos do monarca.

O correspondente da BBC no país, Nomsa Maseko, disse que a mudança de nome do país, que é um dos membros da Commonwealth, enfureceu algumas personalidades, que acreditam que o rei deveria concentrar-se mais em pôr o país a crescer economicamente.

O país é a última monarquia absoluta da África e, nos últimos anos, os críticos do regime pediram uma mudança para a democracia.

O rei, conhecido como Ngwenyama ou "o leão", é conhecido por ter muitas mulheres - atualmente, 15 - e vestir-se de forma tradicional.