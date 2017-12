Pub

A implosão de um estádio abandonado em Detroit correu mal este domingo: depois de detonados os explosivos e de a (pouca) poeira assentar, o Pontiac Silverdome continuava teimosamente de pé.

A implosão deveria ter demolido a parte superior do estádio de 1975, dando início a um processo que deveria demorar um ano. "Vai colapsar - só não sabemos quando. Temos de esperar e deixar a gravidade fazer o seu trabalho", disse fonte da empresa de construção que se ocupou da implosão à CNN.

A antiga casa dos Detroit Lions é um estádio em Pontiac, nos subúrbios de Detroit, no Michigan. Foi inaugurado em 1975, com mais de 80 mil lugares, e foi palco de momentos históricos, como concertos de Elvis e Led Zeppelin, uma missa do Papa João Paulo II em 1987, a Super Bowl e o campeonato do mundo. A estrutura degradou-se no entanto, e esteve fechada grande parte deste século.

A demolição foi anunciada há dois anos e adjudicada a um grupo que já tinha demolido o Georgia Dome, em Atlanta. No entanto, parte da estrutura conseguiu resistir à explosão e portanto ficou de pé. Agora será necessário esperar pela gravidade, ou recorrer a novas explosões.

