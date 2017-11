Pub

Durante 11 minutos a conta do presidente dos EUA esteve fechada por causa do antigo funcionário do Twitter, no seu último dia de trabalho.

A 2 de novembro, Donald Trump esteve impossibilidade de partilhar qualquer mensagem no Twitter durante 11 minutos. A conta do Presidente dos Estados Unidos foi desativada por um funcionário daquela empresa no seu último dia de trabalho. Agora, Bahtiyar Duysak vem a público para assumir as culpas e dizer que foi um erro.

Este jovem alemão com raízes turcas deu uma entrevista ao site Tech Crunch em que diz ter sido ele o responsável pelo episódio que foi notícia em todo o mundo. Há muito que se especulava se seria ele o autor da brincadeira, mas agora diz que decidiu dar a cara para pôr um ponto final no caso e voltar a ter uma vida normal, sem ter jornalistas a persegui-lo ou a tentar obter informações junto de familiares e amigos.

Bahtiyar Duysak diz que a sua atitude foi um "erro" e que nunca pensou que a conta de Trump fosse realmente desativada. "Não fiz de propósito", comenta, pedindo desculpa a quem possa ter "magoado". Defende ainda que a situação foi o acumular de várias coincidências que ocorreram no último dia de trabalho. E garante que nunca quebrou qualquer regra.

"Não pirateei ninguém. Não fiz nada que não estivesse autorizado a fazer. Nunca fui a nenhum site a quem não fosse suposto ir. Não quebrei regras", disse.

Bahtiyar Duysakgarante que o alvo ter sido a conta de Twitter de Donald Trump foi "aleatório", apesar de o presidente dos EUA ser uma pessoa que gera sentimentos negativos em milhões de pessoas.

No dia do incidente, a rede social Twitter começou por assumir a responsabilidade pela interrupção na conta de Donald Trump, explicando que foi "inadvertidamente desativada devido a um erro humano" de um dos seus funcionários.

No entanto, mais tarde, e depois de investigar o sucedido, a empresa acabou por explicar que a conta de Donald Trump havia sido desativada por um funcionário da empresa no seu último dia de trabalho.