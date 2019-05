São as mais recentes imagens dos três filhos dos duques de Cambridge: George, Charlotte e Louis brincam no jardim desenhado pela mãe para o Chelsea Flower Show que abre esta terça-feira ao publico. A brincar no baloiço, à beira da água, com pequenas plantas.

O que mostram as imagens divulgadas por Kensington Palace? George, o primogénito e terceiro na linha de sucessão ao trono, parece-se cada vez mais com o pai, William, que também se juntou às brincadeiras. Charlotte diverte-se num baloiço, imitando a mãe (dias antes), Louis ri-se para as câmaras e os irmãos mais velhos são captados num momento de cumplicidade. De pés descalços.

No canal da família real no YouTube foi divulgado o vídeo da visita das crianças ao jardim, no domingo, e ficaram registados os primeiros passos de Louis, o terceiro filho dos duques de Cambridge.

Madeira reciclada e muitos esconderijos para crianças

O Chelsea Flower Show acontece esta semana em Londres e a Duquesa de Cambridge foi convidada a desenhar um dos jardins. Catherine Middleton chamou-lhe Back to Nature.

Feito a pensar nos mais novos, o jardim está cheio de atrações para eles: uma casa na árvore, uma cascata, hera, passeios de pedras e alguns esconderijos. Também foram incluídas plantas como gerânios, fetos, ruibarbos e morangos e miosótis - a flor preferida da princesa Diana.

A Duquesa de Cambridge criou o jardim em parceria com os arquitetos paisagistas Andrée Davies e Adam White, e a Royal Horticulture Society. Pretende promover os benefícios da vida ao ar livre.

"Sinto que a natureza e interagir ao ar livre tem grandes benefícios para o nosso bem-estar físico e mental, particularmente entre as crianças pequenas."

Neste caso, George, Chartlotte e Louis - com 5 anos, 3 e 13 meses - ajudaram a mãe recolhendo folhas, flores e musgo, diz a BBC.

"Espero que este jardim que criámos inspire famílias, crianças e comunidades para saírem, desfrutarem da natureza e da vida ao ar livre e passarem tempo de qualidade juntos".

Esta segunda-feira, a duquesa de Cambridge é entrevistada pela BBC às 19:30 na BBC One. De manhã, de calças largas caqui e ténis brancos, inaugurou o jardim. Amanhã o Chelsea Flower Garden abre ao público.