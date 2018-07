© Imagens do vídeo

Costa "chocado" com uso de armas químicas exige "esclarecimento cabal"

Perante a conjetura internacional com os EUA, Síria, Rússia e Coreia do Norte será que estamos a caminho de uma III Guerra Mundial?

As tensões entre estes países andam tensas há vários anos, mas o ataque com armas químicas que alegadamente a Síria levou a cabo em Douma, no sábado passado, abalou a ténue paz em que viviam estas nações.

O tweet que Donald Trump escreveu a dizer a Moscovo para "se preparar" porque os EUA iam disparar mísseis contra a Síria, seu aliado no Oriente Médio, como retaliação, será apenas um exemplo de uma situação de conflito ou o início de uma nova Grande Guerra?

Devemos preocupar-nos? A BBC News foi tentar responder a esta questão, ouvindo seis especialistas em política internacional de vários pontos do globo.

Para a maioria, a resposta é claro: esta é uma guerra por procuração, na qual dois países usam um terceiro para não lutarem diretamente entre si. Por isso, acreditam que não estamos a caminho de um conflito mundial, mas sim a viver uma nova Guerra Fria.

Os especialistas adiantam ainda que é legítimo temer o conflito mundial caso os EUA matem soldados russos, se alguma das partes cortar os sistemas de comunicação das outras partes (satélites, ataques de internet, corte de cabos) ou se a América começar a retirar efetivos da Península da Coreia.

Para os seis peritos, cabe às Nações Unidas e às várias instituições de direitos civis que atuam nos territórios mais tensos do Médio Oriente, tentarem resolver o conflito quando a altura certa chegar.

Veja o vídeo.