O míssil lançado por Pyongyang percorreu uma distância de 1.000 quilómetros

Donald Trump garantiu esta terça-feira que os Estados Unidos "vão tomar conta do assunto", referindo-se ao lançamento de um míssil balístico intercontinental norte-coreano.

O Presidente norte-americano, que falava à imprensa a partir da Casa Branca, não deu mais detalhes sobre as medidas que os Estados Unidos poderão adotar.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, tinha anunciado antes que Trump fora informado do lançamento ainda quando o míssil estava no ar.

Trump estava reunido com senadores republicanos quando ocorreu o lançamento.

Segundo o Pentágono, o míssil percorreu uma distância de 1.000 quilómetros.

Entretanto, fonte oficial japonesa disse que o míssil caiu no mar do Japão, na Zona Económica exclusiva do país.