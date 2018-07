Proibido fumar em habitações subsidiadas e edifícios administrativos nos EUA

A partir desta terça-feira passa a ser proibido fumar no interior de habitações subsidiadas pelo Governo nos Estados Unidos, de acordo com uma nova regra da política antitabagismo, informou o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD).

Esta regra proíbe o consumo de tabaco em unidades habitacionais, nas suas áreas comuns e prédios administrativos em todo o país.

A política estende-se a todas as áreas externas, até 7,5 metros dessas residências e prédios administrativos.

De acordo com dados do HUD, as autoridades deverão economizar até 38 milhões de dólares (32,6 milhões de euros) por ano em manutenção, e reduzirão o risco de incêndio, avaliado igualmente em 38 milhões de dólares.

A proibição não implica multas, mas as autoridades dizem que os reincidentes serão punidos.