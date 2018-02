Pub

O procurador-geral de Nova Iorque interpôs no domingo uma ação federal de direitos civis contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, o seu irmão Robert e a empresa que ambos dirigem, após uma investigação sobre conduta sexual inapropriada.

Após quatro meses de inquirições, a denúncia avançada pelo procurador Eric Schneiderman inclui novas acusações contra Weinstein, o máximo responsável pelo estúdio de produção The Weinstein Company, por "mau trato cruel e explorador" sobre os seus empregados, para além de testemunhos destes como vítimas de assédio sexual, intimidação e outras condutas.

O outrora poderoso produtor foi acusado de assédio e assalto sexual pela primeira vez em dois artigos divulgados em outubro pelo New York Times e a New Yorker, e que motivou dezenas de mulheres a apresentarem novos testemunhos contra o indiciado. Pouco depois, a procuradoria começou a investigar a The Weinstein Company.

Nesta ação judicial, o procurador acusa os dois irmãos de violações dos direitos humanos, dos direitos individuais e do direito ao trabalho.

"The Weinstein Company violou por diversas ocasiões o direito nova-iorquino ao não proteger os seus empregados de um assédio sexual invasivo, das intimidações e da discriminação", declarou Eric Schneiderman citado num comunicado.