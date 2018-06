Pub

Um homem que alegava ter uma bomba foi detido na estação de metro de Charing Cross

A estação de metro de Charing Cross, em Londres, foi evacuada por precaução depois de um homem gritar que tinha na sua posse uma bomba.

O indivíduo foi, entretanto, detido avançou a polícia de transportes de Londres nas redes sociais. "Estamos a trabalhar para reabrir a estação o mais depressa possível", referiram as autoridades no Twitter, agradecendo a paciência e a compreensão dos trabalhadores do metro e dos passageiros perante este incidente.

O alerta foi dado às 06:35.