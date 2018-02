Pub

Há 62 línguas com apenas três falantes, segundo o Atlas da UNESCO

É uma língua da família indo-iraniana, que era falada no Paquistão, e hoje é considerada extinta, sem falantes há pelo menos três gerações. Mas a BBC encontrou três homens no vale de Bishigram que ainda conseguem falar Badeshi.

A reportagem foi publicada esta segunda-feira no site da BBC, com um vídeo a mostrar algumas palavras desta língua que chegou a ser amplamente falada naquele vale, no norte do Paquistão.

"Há uma geração, Badeshi era falado na vila inteira", disse Rahim Gul, um dos três homens encontrados pela BBC que ainda falam a língua. Mas com a chegada de mulheres de outras localidades, que falavam Torvali, acabou por se perder, explica. Os filhos aprendiam quase sempre a língua da mãe. E sem pessoas com quem falar, os próprios dizem que já esqueceram muita coisa.

Torvali é agora a língua dominante na região, embora também esteja ameaçada pelo pastum - só tem cerca de 60 mil falantes, segundo o Atlas das línguas em perigo no mundo, da UNESCO.

De acordo com o Atlas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), das cercas de 6000 línguas existentes no mundo, mais de 2500 estão ameaçadas. Os dados são preocupantes: durante as três últimas gerações, extinguiram-se mais de 200 línguas, incluindo o francês de Alderney, por exemplo. Aliás, há 62 com apenas três falantes.