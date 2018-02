Pub

É "a experiência mais próxima de voar como um falcão", diz a empresa responsável.

Imagine percorrer 2,83 quilómetros a uma velocidade que pode chegar aos 150 quilómetros por hora preso só por um arame? É possível graças à maior tirolesa do mundo, certificada pelo livro de recordes do Guinness, que acaba de ser inaugurada nos Emirados Árabes Unidos.

A Jebel Jais Flihgt está localizada no emirado de Ras al-Khaimah, localizado perto da fronteira com Omã. A tirolesa desce das montanhas mais altas dos Emirados Árabes Unidos, de uma altitude de 1680 metros acima do nível do mar, até uma primeira plataforma de chão de vidro, antes de entrar numa segunda tirolesa. No total é percorrida uma distância superior ao comprimento da Ponte 25 de Abril (2277 metros), equivalente a 27 campos de futebol.

"Será a experiência mais próxima de voar como um falcão", lê-se no site da Jebel Jais Flight. "Estar confortável com alturas é uma vantagem, mas não é um requisito", indicam os responsáveis,

Dependendo do peso do "piloto" e das condições meteorológicas, podem-se atingir velocidades até aos 150 quilómetros por hora, sendo a média de 120 quilómetros por hora. Os participantes têm que ter entre 45 e 122 quilos de pesos e medir mais de 1,22 metros de altura. O voo custa 650 dirhams (cerca de 140 euros).

"Foi incrível", disse um dos "pilotos", depois de testar a tirolesa, que levou quase um ano a ficar pronta. "Nunca senti isto antes. Não tenho palavras para explicar. Tenho a certeza que vou fazer isto outra vez", acrescentou.

A anterior detentora do recorde do mundo, apelidada "O Monstro", tem 2205 metros de comprimento e está localizada em Orocovis, Porto Rico. É só uma tirolesa contínua, ao contrário da nos Emirados Árabes Unidos.

