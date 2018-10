Espanholas com 1,55 metros já podem alistar-se no exército

O Ministério da Defesa de Espanha reduziu para 1,55 metros a altura mínima para as mulheres se puderem alistar no exército, no âmbito de um ajuste imposto por uma sentença da União Europeia em 18 de outubro de 2017.

De acordo com o diário espanhol El País, a altura mínima requerida atualmente é 1,60 metros e vai ser reduzida em cinco centímetros, com o propósito de acabar com a discriminação de fixar a estatura mínima para homens e mulheres em função da média de altura da população espanhola.

A medida vai ao encontro dos critérios impostos por uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, que se posicionava contra o estabelecimento de estaturas mínimas para ambos os sexos.

De acordo com as Forças Armadas espanholas, citadas pelo El País, a imposição de alturas mínimas é algo existente na maioria dos exércitos de outros países, uma vez que os candidatos "têm de ter qualidades físicas necessárias" para ser compatíveis com as "exigências operativas".

O órgão que gere as forças armadas de Madrid também refere que "não são permitidas tatuagens, argolas, brincos e inserções, automutilações ou semelhantes, que sejam visíveis vestindo a indumentária comum do pessoal masculino e feminino nos diferentes tipos de uniformes das Forças Armadas, nas suas distintas modalidades".