Espanha: Líderes já votaram, abstenção é menor

Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Pedro Sánchez (PSOE) e Pablo Casado (PP) no debate desta terça-feira à noite promovido pelo grupo Atresmedia

A taxa de participação nas eleições gerais de Espanha era de 41,48% às 14:00 (13:00 em Lisboa) de hoje, quase cinco pontos percentuais acima da mesma taxa nas eleições anteriores, de 26 de junho de 2016 (36,87%), segundo dados oficiais.

O secretário-geral do PSOE e primeiro-ministro, Pedro Sánchez, chegou às 09:15 locais (menos uma hora em Lisboa) ao Centro Cultural Volturno em Pozuelo de Alarcón, uma localidade de Madrid, acompanhado pela sua mulher, Begoña Gómez, para exercer o seu direito de voto.

Em declarações à imprensa depois de votar, o líder do PSOE desejou que seja uma jornada eleitoral "o mais tranquila possível" e sem nenhum tipo de sobressalto.

"E, acima de tudo, que os espanhóis participem com uma maioria muito sólida para que a mensagem enviada seja uma mensagem contundente, clara, do que queremos para os próximos quatro anos", disse Sánchez, perante várias dezenas de pessoas que gritavam "presidente, presidente".

Já Pablo Casado, líder do rival PP, preferiu outro vaticínio: "Eu gostaria que saísse um governo estável das urnas para evitar esta sucessão de eleições e legislaturas fracassadas que temos vivido nos últimos dois anos. Por isso, é importante que votemos todos com cabeça", afirmou Pablo Casado em declarações aos jornalistas.

O presidente do PP apelou aos espanhóis para que votem "com cabeça", lembrando que exercer o direito de voto é um "ato de maior confiança na democracia".

Depois de votar no colégio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, acompanhado pela mulher, Isabel Torres, Pablo Casado manifestou o desejo de que haja uma "participação máxima" nas eleições, afirmando que será "fundamental", porque o que "vai sair das urnas vai condicionar o futuro da Espanha.

"Votar é dar um mandato muito claro aos políticos de quem quer ver a garantir a educação dos seus filhos, a pensão dos seus pais, o emprego do seu parceiro ou a segurança ou a unidade nacional do seu país", sublinhou Casado, cujo partido estava em segundo lugar nas sondagens com cerca de 20% das intenções de voto.

Por isso, defendeu, é "muito importante" que cada espanhol reflita no ato de votar e tenha a consciência que o seu voto condicionará "o futuro dos seus e o futuro também de seu país".

Pablo Casado destacou ainda o "clima de convivência e concórdia" que se vive neste dia de eleições e concluiu manifestando o desejo de que o PP possa celebrar "bons resultados" esta noite.

Quase 37 milhões de espanhóis escolhem hoje os os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais e votam nas eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.

Um executivo estável terá de ser apoiado por mais de metade (175) do total de deputados (350) que vão ser eleitos para o Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais espanholas.

Alberto Rivera, do Cidadãos, votou sozinho pelas 10:00 (09:00 em Lisboa), disse em declarações aos jornalistas que estas "não são umas eleições quaisquer" porque os votantes devem decidir entre "uma Espanha que olhe para a frente ou para o passado", "de centro ou de extremos".

O líder do Cidadãos, da direita liberal, pediu que os eleitores apostem por "uma Espanha ao centro, que olhe o futuro, que dê a mão e defenda igualdade e liberdade".

Para isso, considerou, é necessário "uma mudança de etapa, de era e de Governo, tudo junto".

"Se não votarmos continuará tudo igual, continuarão os de sempre", acrescentou Rivera, que prometeu que se chegar à Moncloa abrirá "uma nova era de Espanha diversa e plural, mas forte e unida".

O líder do Podemos (principal partido da coligação Unidas Podemos), Pablo Iglesias, votou às 09:45 locais (menos uma hora em Lisboa) na escola pública de Navata, em Madrid.

"Hoje é um dia bonito e especial para votar numa escola pública onde queremos que os nossos filhos estudem", afirmou Pablo Iglesias, em declarações aos jornalistas depois de exercer o seu direito de voto.

"Um dia em que muitos espanhóis vão visitar a escola pública é um belo dia para recordar como é importante a educação pública e como é importante para a nossa democracia a necessidade de a proteger", enfatizou.

Pablo Iglesias desejou ainda que haja uma grande afluência às urnas, considerando que seria a "melhor notícia para a democracia".

Treze pessoas votaram hoje, até às 12:45, no Consulado de Espanha em Lisboa para as eleições gerais em Espanha, depois de sábado terem votado 50 cidadãos e entre quarta e sexta-feira outros 1.111, indicou fonte consular daquele país.

Segundo a mesma fonte do consulado de Espanha em Lisboa, houve 1.600 cidadãos espanhóis que pediram para votar, tendo 1.111 exercido o seu direito cívico entre quarta e sexta-feira, 50 no sábado e 13 até às 12:45 de hoje.

Assim, pelo menos 1.174 votos sairão da votação realizada no Consulado de Espanha em Lisboa, onde é possível votar até às 15:30 de hoje.

No consulado de Espanha em Lisboa podem votar os cidadãos espanhóis que residam em Portugal entre Coimbra e o Algarve, bem como nos Açores e Madeira, cabendo ao Consulado de Espanha no Porto receber os votos dos espanhóis que vivem entre Coimbra e a fronteira com a Galiza.

Em Portugal estão inscritos mais de 11.000 eleitores, mas só podem votar aqueles que expressamente comuniquem antecipadamente essa intenção.

À saída da urna colocada no Consulado de Espanha em Lisboa, a escassos metros da avenida da Liberdade, Lourdes Hernandez Calvarro, natural de Cáceres, mas a viver em Portugal há 29 anos e casada com um português (que a acompanhou até ao consulado) admitiu que não costuma votar muitas vezes, dizendo que esta é provavelmente a segunda vez que o faz.

"Creio que é muito importante que todos os espanhóis votem. Julgo que há muita indecisão e há que votar porque as coisas não estão claras", declarou Lourdes Hernandez.

A cidadã espanhola salientou que, "apesar de estar fora de Espanha e as decisões políticas naquele país não a afetarem diretamente porque a sua vida se desenrola em Portugal", considera que é importante que todos votem, observando que, apesar da distância, "segue atentamente o que se passa em Espanha" em termos políticos.

A mesma cidadã espanhola admitiu que "a não haver continuidade" política em Espanha, isso poderá afetar o desenvolvimento, porque "vem um Governo faz uma coisa" e depois vem outro fazer o contrário.

"Creio que é necessário que haja estabilidade", disse, manifestando a convicção de que o "sentimento" que a levou hoje a votar será o mesmo que provavelmente fará com que haja uma grande afluência de votantes em Espanha.

Em sua opinião, há muitos indecisos, mas eventualmente isso deve-se ao facto de as pessoas não quererem revelar a sua intenção de voto, acreditando que à ultima da hora os chamados indecisos irão votar em alguém.

Quanto ao futuro de Espanha, disse acreditar que "será sempre mais ou menos bom", esperando que as eleições contribuam para que seja para bem.

Quase 37 milhões espanhóis podem exercer o seu direito de voto das 09:00 (08:00 em Lisboa) até às 20:00 (19:00) para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.

As sondagens dão conta de um sistema político muito fragmentado com cinco partidos a terem mais de 10% das intenções de voto, o que dificultará as negociações para encontrar uma solução governativa estável.

O PSOE lidera as sondagens com cerca de 30%, seguido do PP (Partido Popular, direita) com quase 20% e um grupo de três partidos entre 10 e 15%: Cidadãos (direita liberal), Unidas Podemos (extrema-esquerda) e Vox (extrema-direita).

A fragmentação partidária e a percentagem elevada de indecisos detetada pelos estudos de opinião, cerca de 40%, dificultam muito qualquer análise sobre as várias possibilidades pós-eleitorais.

No último dia da campanha, na sexta-feira, os partidos abriram a porta à negociação de coligações, com o PSOE, à esquerda, a estender a mão ao Unidas Podemos e o PP, à direita, ao Cidadãos e ao Vox.

Um executivo estável terá de ser apoiado por mais de metade (175) do total de deputados (350) que vão ser eleitos para o Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais espanholas.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2016, o PP obteve 33,0% dos votos (137 deputados), o PSOE 22,7% (85), o Unidos Podemos 21,1% (71), o Cidadãos 13,1% (32), havendo ainda uma série de pequenos partidos regionais com menor representação (25).

As sondagens dão conta do crescimento exponencial do Vox, que nas últimas eleições gerais teve 0,2% e agora poderia alcançar mais de 10% e ser decisivo para a formação de um eventual Governo de direita.

Segundo dados do Ministério do Interior (Administração Interna) espanhol, haverá mais de 92.000 agentes de diversos corpos de polícia a vigiar o ato eleitoral, assim como o reforço das medidas antiterroristas e um plano especial para impedir os ciberataques.