Espanha lança novo alerta nacional por mais um caso de listeria detetado na Andaluzia

O Governo regional da região espanhola da Andaluzia lançou esta sexta-feira um novo alerta nacional sanitário por listeriose, depois de ser encontrada uma carne contaminada com a bactéria na marca "Sabores de Paterna", na província de Cádiz.

Segundo revelou o conselheiro (ministro regional) da Saúde, Jesús Aguirre, numa conferência de imprensa não há qualquer caso detetado na sequência de este novo incidente, mas foram encontrados indícios de contaminação na carne da empresa "Sabores de Paterna", que tem uma fábrica em Paterna de Rivera.

O alerta já foi comunicado à Agência Espanhola de Segurança Alimentar depois do surto de listeria ocorrido em agosto na Andaluzia que atingiu mais de 200 pessoas e provocou a morte de pelo menos três delas.

A listeriose é uma infeção causada pela bactéria 'Listeria monocytogenes', habitualmente associada ao consumo de alimentos contaminados. De acordo com informação disponível no 'site' SNS24 do Serviço Nacional de Saúde português, a listeriose pode causar febre, calafrios, dores musculares, enjoo, vómitos, diarreia.

O surto de listeriose em Espanha começou em 15 de agosto e os produtos responsáveis pelo surto são "chincharrón" andaluz (gordura de porco frita), lombo de Jerez, lombo com pimentão, e lombo caseiro temperado com pimentão, da marca "La Mechá" tendo o Ministério da Saúde espanhol recomendado à população que não consuma os produtos de carne embalada desta marca.

Todos os produtos embalados identificados pelo Ministério da Saúde espanhol foram distribuídos na Andaluzia e em Madrid, exceto o lombo caseiro temperado com pimentão que foi comercializado apenas na Andaluzia.

Em Portugal, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária esclareceu a 21 de agosto que a carne contaminada com a bactéria 'Listeria monocytogenes' da marca "La Mechá" e os produtos com origem no fabricante (Magrudis) espanhol, não são comercializados em território português.

Segundo as autoridades sanitárias espanholas no final de agosto existiam 204 casos confirmados pela bactéria listeria, 197 na Andaluzia, a maioria em Sevilha (162). Também existem casos confirmados em Cádiz (10), Granada (4), Huelva (17) e Málaga (4).