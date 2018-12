Espanha: fingiu-se de morto para não servir copo de água aos noivos

A história saiu hoje no El País. Horas antes de os noivos darem o nó em Madrid, o dono da empresa de catering enviou um email à noiva fazendo-se passar por outra pessoa e dizendo que a boda não poderia ser servida - porque tanto ele como o seu filho tinham morrido.

Apesar de o copo de água já ter sido quase todo pago, os tribunais espanhóis não consideraram que Jesús C. (foi assim identificado pelo jornal espanhol) tenha cometido fraude. O empresário foi por isso declarado inocente, quando aquilo que o Ministério Público pedia era que ele cumprisse uma pena de prisão de um ano e três meses.

Não era a primeira vez que o Jésus C. tinha enganado casais prestes a contraírem matrimónio. Meses depois, os noivos - Leonardo e Adriana - descobririam via Facebook as queixas de seis outros pares que se diziam enganados pela Catering Módena, nome da empresa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas ninguém contava uma história com tamanhos requintes.

A história remonta a junho de 2015, quando Leonardo e Adriana concordaram verbalmente com Jésus uma quantia para o catering - 1980 euros. E deram logo um adiantamente de 1500, o restante seria pago no dia.

Na véspera da cerimónia o filho de Jésus, Yerai, esteve no local da boda a montar as tendas. Mas alguma coisa correu mal, porque, ao acordar, Adriana tinha na sua caixa de emails uma notícia terrível: o catering não poderia ser servido porque pai e filho que o estavam a preparar tinham morrido nessa noite.

O Tribunal Superior de Madrid apurou que foi o próprio Jésus a enviar esse email, fazendo-se passar por outra pessoa. Ele tinha prometido devolver a caução que o casal já tinha pago, mas foi precisamente por se passarem meses sem que isso acontecesse que Adriana e Leonardo ficaram desconfiados.

No dia do casamento ninguém atendeu o telefone, mas no dia seguinte houve um homem que atendeu por Jésus - e garantiu-lhes que os corpos iam a enterrar naquele preciso momento.

A acusação de fraude foi rejeitada em tribunal porque o empresário não ficou com o dinheiro todo do casal, que é o que diz a lei. A partir do momento em que o filho transportou a tenda para o local de casamento, havia um gasto. E, ao haver um gasto, não havia fraude.

Apesar de tudo, o casamento realizou-se, ainda que com três horas de atraso. Adriana e Leonardo declararam que o dia da sua boda acabou por tornar-se uma maratona de oito horas para que conseguissem pôr comida na mesa.

Se quiserem ver o copo meio vazio poderão contar aos filhos como um intrujão quase lhes estragou a boda. Mas também podem ver o copo meio cheio: o que lhes aconteceu ficará na memória para sempre.