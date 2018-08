Espanha alega insegurança para recusar imigrantes do Aquarius

Imigrantes do Aquarius, a maioria são menores de idade

Começou desembarque de migrantes do primeiro navio da frota do Aquarius

Equipa de duas mil pessoas recebe os 630 migrantes do Aquarius

Espanha recusa para já o apelo do Aquarius para o desembarque de 141 imigrantes resgatados sexta-feira em frente à costa da Líbia. O governo espanhol alega que "não é o porto mais perto e, portanto, mais seguro", noticia o El País citando fontes governamentais.

A justificação questiona outros países da União Europeia, particularmente a França, para ver se recebem o barco, como a Espanha fez em junho, quando a embarcação chegou a Valência com 629 imigrantes resgatados em circunstâncias idênticas.

Malta e Itália já tinham negado abrir as portas ao Aquarius, barco que é gerido pelas organizações francesas não-governamentais SOS Mediterrâneo e Médicos sem Fronteiras, pondo à prova a política migratória de Pedro Sánchez.

Fontes do governo espanhol explicam que há um mês se tratava de uma "emergência humanitária", uma vez que todos os portos europeus estavam fechados, tendo-se colocado a hipótese de devolver os imigrantes à Líbia de onde tinham partido. Agora, trata-se de esperar e "ver qual é a disponibilidade de outros países".

Entretanto, a autarquia de Barcelona ofereceu-se, "uma vez mais", para receber o barco e incita o executivo espanhol a não mudar de critérios e a que "continue comprometido" na defesa do "direito à vida e ao asilo".

A maioria (73) dos 141 imigrantes a bordo do Aquarius são menores de idade e 70 % são naturais da Somália e da Eritreia, mas também há cidadãos do Bangladesh, Camarões, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Marrocos e Egito.

Gibraltar retira bandeira

O navio navega com a bandeira de Gibraltar, tendo o governo do território britânico anunciado esta segunda-feira que lhe iria retirar a licença. A justificação é que a embarcação está registada como "navio de busca" e não para operações de salvamento. Uma decisão que surge depois de uma primeira advertência para a suspensão das atividades de resgate de imigrantes.

O Aquarius foi afetado pelas ONG em 2016, para as operações de salvamento.