Queda de neve fecha escolas e cancela voos no Reino Unido

A forte queda de neve em várias regiões do Reino Unido levou ao encerramento de escolas, atrasos nos serviços ferroviários e ao cancelamento de voos. Segundo a companhia aérea British Airways, algumas ligações de longa distância de e para o aeroporto de Heathrow, em Londres, foram canceladas devido ao temporal.

Também o aeroporto de Bristol, a oeste da Inglaterra, teve todos os voos suspensos até às 08:00 (a mesma hora em Lisboa) para que fosse possível retirar a neve que se encontrava na pista e os passageiros foram aconselhados a verificar o estado das suas viagens antes de irem para o aeroporto.

A queda de neve tem sido intensa no País de Gales e no sudoeste da Inglaterra, onde várias escolas permanecem fechadas, enquanto as autoridades apelaram à população que verificassem o estado das estradas e os serviços ferroviários, uma vez que podem ser afetados.

Na Cornualha, sudoeste da Inglaterra, mais de 100 pessoas tiveram de passar a noite num pub depois de os seus veículos ficaram presos na neve na estrada A30.

O Serviço Meteorológico alertou que se mantém para esta sexta-feira um forte alerta de queda de neve para os condados de Buckinghamshire, Oxfordshiree e Hampshire, no sul da Inglaterra, assim como em várias áreas do País de Gales e da Escócia.