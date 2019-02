Queda de neve fecha escolas e cancela voos no Reino Unido

O dia em que me chamaram capitalista no mausoléu de Khomeini

Belezas persas e ayatollahs barbudos, mas também uma nação com mais de 2500 anos e um povo amante do cinema. O jornalista do DN esteve há alguns meses no Irão e faz aqui a síntese dos desafios 40 anos depois da Revolução Islâmica de 1979. As sanções de Trump preocupam, claro, mas as guerras por procuração também não são populares.