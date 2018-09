Escola primária alemã evacuada por suspeita de "situação perigosa"

A polícia alemã ordenou a evacuação de uma escola primária na área de Gesundbrunnen, no norte de Berlim, por suspeita de "situação perigosa". Autoridades receberam denúncia de que haveria duas pessoas suspeitas no local, mas as buscas não revelaram qualquer problema.

O alerta foi dado pela polícia no Twitter. Os alunos e professores tiveram ordens, num primeiro momento, para se trancarem nas salas de aula, sendo depois retirados à medida que a polícia inspecionava o local. Na escola estiveram cerca de 250 agentes.

"As buscas na escola estão completas. Não encontrámos pessoas ou objetos suspeitos. Todos os alunos e funcionários da escola estão seguros", escreveu a polícia duas horas depois no Twitter

Na rede social, a polícia de Berlim tinha pedido para se evitar a área junto à rua Gotenburger. Quem vive na zona estava a ser impedido de entrar na "área de segurança".

O porta-voz da polícia Thomas Neuendorf disse aos jornalistas no local que a operação foi desencadeada depois de as autoridades terem recebido um telefonema de alguém que disse ter visto duas pessoas armadas no interior da escola.