Escola francesa altera a cor de estudantes numa fotografia de grupo

Uma escola de arte francesa editou uma fotografia de grupo para fazer alguns alunos parecer que tinham raça negra. Segundo o jornal britânico The Guardian , o objetivo desta medida passou por tornar o Émile Cohl mais apelativo para os estudantes norte-americanos.

De acordo com um comunicado do próprio estabelecimento de ensino, foram os próprios alunos que deram o alerta, depois se terem deparado com a situação e mostrado a sua indignação nas redes sociais.

Fonte do Émile Cohl garante que a escola não tinha conhecimento da situação e responsabilizou a agência de comunicação norte-americana a quem confiaram a imagem.

"Enviámos alguns documentos para uma agência de comunicação norte-americana para dar destaque à nossa faculdade", disse ao The Guardian o diretor, Antoine Rivière. "Isto é a oposição do que a Émile Cohl representa", acrescentou.

A fotografia foi tirada numa visita a uma galeria de arte. Todos os alunos que aparecem na imagem são caucasianos. Foi escurecida a pele de três estudantes e acrescentados mais dois jovens, para dar a entender a ideia de diversidade cultural.

Em consequência, a escola removeu o elemento multimédia da sua página e endereçou pedidos de desculpa aos estudantes e aos pais.