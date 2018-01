Pub

Presidente turco não admite a criação de força militar curda na fronteira com o seu país. Curdos garantem que é apenas para a proteção do território conquistado ao Estado Islâmico

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou "estrangular antes de nascer" uma força curda planeada para controlar as fronteiras da Síria com a Turquia e o Iraque, bem como dentro do país ao longo do rio Eufrates, e que separa o território controlado pelos curdos daquele que foi recuperado por Damasco. A resposta militar pode acontecer a qualquer momento, até porque o exército turco encontra-se já em território sírio, em Afrin, na região de Aleppo.

Os Estados Unidos anunciaram no domingo o apoio à criação de uma força fronteiriça composta por 30 mil soldados para defender o território ocupado por combatentes curdos no Norte da Síria. Às ordens das Forças Democráticas Sírias, cerca de 230 pessoas estão a receber formação .

Este é o mais recente episódio da degradação de relações entre Washington e Ancara. "Um país que chamamos de aliado insiste em formar um exército terrorista nas nossas fronteiras. Que outro alvo pode ter esse exército terrorista além da Turquia?", foi a pergunta retórica de Erdogan, para logo responder: "A nossa missão é estrangulá-lo antes mesmo de nascer." O líder turco disse que os preparativos para uma operação em território curdo estão concluídos.

No terreno - tal como as milícias apoiadas pelo Irão -, os combatentes curdos tiveram um papel importante na derrota do Estado Islâmico. Mas o apoio dos Estados Unidos aos curdos causou mais um problema. Ancara vê as forças curdas apoiadas por Washington como um inimigo. O maior grupo armado no terreno das Forças Democráticas Sírias é a milícia YPG, Unidades de Proteção Popular - terrorista, segundo os turcos, tal como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, PKK, que opera no Sudeste da Turquia.

"Isto é o que temos a dizer a todos os nossos aliados: não se metam entre nós e as organizações terroristas, ou não seremos responsáveis pelas consequências indesejadas", advertiu Erdogan. "As nossas operações vão prosseguir até que nenhum terrorista permaneça ao longo das nossas fronteiras, muito menos 30 mil."

A política curda Fawza Youssef tem um ponto de vista divergente: "Até que um acordo político seja alcançado na Síria, estas áreas precisam de proteção. De momento não há garantias", afirmou à Reuters. "Estas forças são sírias e protegerão a terra síria dos agressores", disse sobre a nova força fronteiriça a dirigente defensora de uma federação democrática para a Síria. Youssef informou ter recebido o apoio dos Estados Unidos, que recusam retirar os dois mil operacionais até se alcançar um acordo político.

Num ponto os inimigos Erdogan e Bashar al-Assad estão de acordo. Damasco também respondeu ao plano curdo-norte-americano, "uma flagrante agressão" à soberania do país, através de uma fonte governamental à agência Sana: "O que a administração americana fez vem no contexto da sua política destrutiva na região para fragmentar os países."

A Rússia, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, também se insurgiu contra o plano. "Estas ações demonstram que os EUA não querem manter a integridade territorial da Síria."