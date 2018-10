Erdogan: Khashoggi foi vítima de "crime macabro" que não será encoberto

Foi com mais de meia hora de atraso que Recep Tayyip Erdogan começou o discurso no Parlamento. O presidente turco garantiu que houve duas equipas sauditas envolvidas no assassínio de Jamal Khashoggi.

Segundo Erdogan, uma dessas equipas era constituída por nove pessoas, incluindo generais, que viajaram até à Turquia desde a Arábia Saudita. O presidente turco garantiu que Khashoggi foi vítima de "um crime macabro" que não deve ser encoberto.

Riade acabou por admitir no sábado que Khashoggi, crítico do poder em Riade e colaborador do jornal The Washington Post, foi morto nas instalações do consulado saudita em Istambul. Para Erdogan, essa admissão é significante.

Mas o líder turco recordou que o consulado saudita fica em solo turco e que, por isso, a Convenção de Viena não pode garantir imunidade diplomática aos responsáveis pelo crime.

O presidente turco começou por apresentar as suas condolências à família e amigos do jornalista de 60 anos. Segundo o chefe do Estado turco, a equipa responsável pela morte de Khashoggi já sabia da sua ida ao consulado, para tratar dos papéis para o casamento com uma cidadã turca, desde a véspera do seu desaparecimento.

Segundo Erdogan, houve 15 sauditas envolvidos no homicídio do jornalista. O presidente turco, que garantiu que o seu país não vai ficar calado perante o que aconteceu, confirmou ainda que terá sido usado um duplo para esconder o desaparecimento de Khashoggi.

Perguntas para Riade responder

Porque estava uma equipa de 15 sauditas na Turquia?

Às ordens de quem?

Porque não foi o consulado logo aberto aos investigadores?

Porque foram feitas tantas declarações pelos sauditas?

Quem foi o colaborador local que se livrou do corpo de Khashoggi?

Segundo Erdogan estas são perguntas às quais as autoridades sauditas têm de responder.

O líder turco explicou ainda ter falado ao telefone com o Rei Salman da Arábia Saudita e garantiu que ambos concordaram ser necessário criar um grupo conjunto para investigar o que aconteceu. Segundo ele, Khashoggi morreu "numa luta".

"Não duvido da sinceridade do rei Salman. Dito isto, têm de ser realizadas investigações independentes. Este é um crime político", afirmou Erdogan.

Toda a verdade

No domingo, Erdogan disse pretender "que se faça justiça" e que "toda a verdade será revelada (...) a verdade nua".

A imprensa turca publicou segunda-feira novas informações que implicam o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na morte do jornalista.

Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, a 2 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.

Jornalista saudita residente nos EUA desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.

A Arábia Saudita reconheceu que o jornalista foi morto no seu consulado em Istambul durante uma luta, referindo que 18 sauditas estão detidos como suspeitos, anunciou a agência oficial de notícias SPA. As informações reveladas não identificam os 18 detidos.

Assassínio premeditado e bem planeado

Numa primeira análise às palavras de Erdogan, fica claro que a Turquia acredita que a morte de Khashoggi foi premeditada e cuidadosamente planeada. Além disso, o seu discurso não fez qualquer referência à inocência do príncipe Mohammed bin Salman, nem depositou a sua fé na investigação saudita.

O Davos do Deserto

Enquanto Erdogan fala em Ancara, Riade recebe um Fórum Económico que tem sido chamado o Davos do Deserto (numa referência ao Fórum Económico Mundial que decorre anualmente naquela cidade suíça). O evento tem sido marcado pela morte de Khashoggi, com vários países e empresas a boicotarem o fórum.

Executivos dos bancos de investimento Goldman Sachs ou JP Morgan, os responsáveis da Uber e a diretora do Fundo Monetário Internacional Christine Lagarde são apenas algumas das ausências mais notadas do fórum.

Segundo o The Guardian, os jornalistas presentes em Riade receberam esta terça-feira uma nota a comunicar que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman não iria discursar.

Trump "não está satisfeito"

O discurso de Erdogan surge um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado não estar "satisfeito" com as explicações de Riade sobre a morte de Khashoggi. Entretanto, a diretora da CIA, Gina Haspel, chegou esta terça-feira à Turquia para ajudar na investigação à morte do jornalista, colaborador do The Washington Post.

