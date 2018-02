epa06512560 Catalan Parliament's Speaker, Roger Torrent (2-L), and Secretary-General of left-wing party ERC, Marta Rovira (2-R), attend a demonstration outside the City Hall of Sant Vicenc Dels Horts, Barcelona, north eastern Spain, 10 February 2018, organized by Catalonian pro-independence party ERC to demand freedom for former Catalan Vice President Oriol Junqueras, who has been imprisoned for 100 days. EPA/ANDREU DALMAU

Esquerda Republicana impacienta-se com Puigdemont. Junqueras dá sinais da prisão

Os cem dias da prisão de Oriol Junqueras, presidente da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), foram marcados ontem por uma manifestação na vila de Sant Vicenç dels Horts em defesa da sua libertação. Mas também por uma mensagem sua a pedir a constituição de um governo o quanto antes.

O independentista, que foi destituído do governo catalão após a aplicação do artigo 155.º da Constituição, e preso por suspeitas de rebelião, sedição e peculato, reagiu através do Twitter: "100 dias em Estremera. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Mantemos a chama viva. O melhor presente que me podem dar hoje é fazerem um governo, recuperá-lo para avançarmos nacional e socialmente." Lida fora do contexto parece um desejo de quem está longe da luta política. Mas coincidiu com uma reunião do conselho nacional da ERC . E aí a secretária-geral do partido nacionalista de esquerda, Marta Rovira, não escondeu a insatisfação do partido pelo arrastar da crise em torno da investidura, mas também da formação de um governo e do respetivo programa.

Do encontro dos dirigentes da ERC saiu uma clara negativa a qualquer fórmula que tente contornar o Tribunal Constitucional. Ou seja, a Esquerra deu sinais de não apoiar a via de Junts per Catalunya (JxC), que na sexta-feira apresentou sozinho uma alteração à lei da presidência da Generalitat. Legislação feita à medida para permitir que Carles Puigdemont possa ser o presidente, ainda que à distância, e que a ERC crê que será reprovada pelo Tribunal Constitucional.

A ERC admite um papel simbólico para o líder de JxCat, mas acima de tudo Rovira defende um acordo "forte e firme" de governo para "recuperar as instituições catalãs" e não um acordo "a meio caminho". Nas negociações com o JxC, a ERC queixa-se de não terem obtido avanços na estrutura e no programa de governo.

Adeus, Rajoy

Uma sondagem divulgada ontem pelo El País dá o primeiro-ministro Mariano Rajoy como um homem fora de prazo. À pergunta "Concorda que o tempo de Rajoy passou e que deve ceder o lugar a um novo líder?", 85% dos inquiridos pela Metroscopia disseram sim. Os eleitores socialistas responderam de forma quase unânime (97%), seguidos de perto pelos eleitores do Podemos (93%) e do Ciudadanos (92%).

Tanto ou mais surpreendente é que o próprio eleitorado do Partido Popular (PP) também se mostra de acordo: 62% dos conservadores querem que o galego de 62 anos deixe o Palácio de Moncloa. Rajoy é primeiro-ministro desde 2011 e presidente do PP desde 2004, tendo sucedido a José María Aznar.

O desgaste da imagem atinge também o governo do PP - 65% dos eleitores querem o fim do executivo. Uma ideia que é defendida por 18% dos eleitores do partido de centro-direita.