Gabriel Rufián, o porta-voz adjunto da ERC no Parlamento espanhol, defende a existência do plano B

Supremo está a apreciar medida de coação do ex-vice-presidente da Generalitat, que deve saber hoje se é ou não libertado

Com a primeira sessão do novo Parlament cada vez mais perto - está marcada para dia 17 - e a obrigatoriedade de um debate de investidura até 31, a ERC voltou ontem a defender a ideia de que Oriol Junqueras, o seu líder, deve ser o presidente da Generalitat, caso Carles Puigdemont continue na Bélgica. A decisão do Supremo sobre se o ex-vice do governo catalão continua ou não em prisão preventiva deve ser conhecida hoje.

Gabriel Rufián, o porta-voz adjunto da ERC no Parlamento espanhol, defendeu ontem ser de "puro senso comum" que Oriol Junqueras assuma a presidência da Generalitat caso Carles Puigdemont "não possa voltar" a Espanha e que este cenário é o "plano B" mais semelhante a restituir o "governo legítimo afastado" com a aplicação do artigo 155. Ideia que já havia sido apresentada por outros membros da ERC, como Carles Mundó, o número cinco da lista do partido e ex-conselheiro da Justiça.

"O plano A era restituir o status quo prévio ao golpe de Estado do clube do 155 e o plano B é Oriol Junqueras. Convém recordar que ele é o vice-presidente e, se afinal Puigdemont não puder voltar, parece-nos que o mais parecido a restituir o governo legítimo seria fazer do vice-presidente presidente, é de puro senso comum", declarou Rufián.

Mas para que Puigdemont, ou mesmo Junqueras, seja presidente é preciso que as três forças independentistas - Junts per Catalunya, ERC e CUP - se entendam, garantindo um bloco de 70 deputados (mais dois do que os 68 necessários para ter a maioria no Parlament). "As forças políticas independentistas catalãs mostraram, a partir de posições ideológicas muito diferentes, que sempre concordam, espero pelo melhor e estou convencido de que chegarão ao melhor acordo", acrescentou o deputado da ERC.

Oriol Junqueras esteve ontem no Supremo Tribunal, que começou a rever o recurso sobre a sua medida de coação. O ex-vice da Generalitat está em prisão preventiva desde 2 de novembro em Madrid, sendo que a decisão poderá ser conhecida já hoje.

Falando perante os magistrados, Junqueras disse ser um homem religioso e "de paz" e apelou ao "civismo" do tribunal para que decida pela sua libertação. Afirmou ainda que aposta na via do diálogo com Madrid, por uma "via negociada" da independência da Catalunha. "O que confirma uma opção pessoal, não tática, baseada na realidade do projeto político que defende e também afirmou poder exercer sua função de deputado e poder trabalhar para o milhão de pessoas que votaram em si, poder estar com a família e, em última instância, pode ser livre", explicou o seu advogado, Andreu Van den Eynde.

Segundo os media espanhóis, o Ministério Público, perante as declarações de Junqueras, advertiu o líder da ERC de que a "justiça não é uma moeda de troca" e que a sua possível "nomeação como presidente não pode afetar a sua situação de prisão preventiva". Os procuradores pediram a manutenção da atual medida de coação, alegando que existe o risco de continuação de crime, não só no que diz respeito à rebelião, mas também de sedição e apropriação indevida de fundos públicos, adiantaram fontes ao El País.